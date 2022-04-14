Луганск, 14 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате обстрела украинскими боевиками колонны автомобилей с беженцами в Харьковской области 13 апреля, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Огонь велся из минометов и автоматов. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли школы в городе Рубежном в ЛНР, где жители получали гуманитарную помощь.