Новосибирск, , 08:02 — REGNUM В Новосибирске вынесли приговор директору батутного центра, в котором пострадали 11 детей. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Ребенок на батуте

Установлено, что в 2014–2016 годы мужчина организовал в Железнодорожном районе города батутный центр «Эверси». Он нанял инструкторов-консультанто без соответствующей спортивной и профессиональной квалификации и подготовки. В итоге с декабря 2016 года по декабрь 2017 года при посещении батутного центра пострадали 11 несовершеннолетних детей — они получили компрессионные переломы позвонков и ушибы.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Он также должен будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.