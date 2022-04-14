Пермь, 14 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Перми суд вынес обвинительный приговор по делу о смертельной драке на свадьбе. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Свадьба

На скамье подсудимых оказали двое ранее судимых мужчин. Им инкриминировали причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.

Установлено, что 23 мая 2020 года на праздновании свадьбы между мужчины поссорились. В ходе конфликта двое пермяков избили 33-летнего оппонента. Впоследствии он скончался в больнице.

Суд приговорил каждого из фигурантов к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.