Челябинск, , 08:00 — REGNUM В Челябинске завершён аукцион по поиску подрядчика для содержания бывшей свалки. Об этом пишут СМИ.

Проект рекультивации свалки в Челябинске Минэкологии Челябинской области

Работы по фильтрации и дегазации на объекте выполнит компания из Владимира. Объём расходов превысит 198 млн рублей. Предстоит, в частности, утилизировать биогаз, который продолжает выделяться т мусора, накопившегося в земле за многие десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, свалка функционировала в 1949–2018 годах. А затем в течение трёх лет проводилась её рекультивация. В итоге мусорный полигон превратился в зелёный холм.