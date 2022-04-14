Москва, 14 апреля 2022, 08:00 — REGNUM В понедельник, 18 апреля, первые добровольцы, которые участвуют в испытании препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител, получат его. Об этом 14 апреля рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Цитата из видео. kremlin.ru

«В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, Гинцбург отметил, что все участвующие в этой фазе испытаний – это здоровые люди, а на второй фазе планируется проверить этот препарат на болеющих COVID-19.

Также директор центра им. Гамалеи добавил, что Минздрав РФ собирается рассмотреть вопрос о регистрации препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител по результатам второй фазы испытаний.

Отметим, ранее Минздрав РФ разрешил центру им. Гамалеи провести клинические исследования указанного препарата от коронавирусной инфекции.