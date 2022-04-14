Москва, , 08:00 — REGNUM В понедельник, 18 апреля, первые добровольцы, которые участвуют в испытании препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител, получат его. Об этом 14 апреля рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

«В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, Гинцбург отметил, что все участвующие в этой фазе испытаний – это здоровые люди, а на второй фазе планируется проверить этот препарат на болеющих COVID-19.

Также директор центра им. Гамалеи добавил, что Минздрав РФ собирается рассмотреть вопрос о регистрации препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител по результатам второй фазы испытаний.

Отметим, ранее Минздрав РФ разрешил центру им. Гамалеи провести клинические исследования указанного препарата от коронавирусной инфекции.