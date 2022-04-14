Улан-Удэ, 14 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Оба скончавшихся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2988 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 135 362. За сутки выявлено 63 новых носителя.

«Выздоровели от COVID-19 – 131 644 (+82) человек, дополнительно снято с наблюдения – 122», — добавили в оперштабе.