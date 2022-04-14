Ясиноватая, ДНР, 14 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь обстреляли из «Градов» населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — заявили в представительстве.

Пока сведений о возможных пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, нанесенный обстрелами со стороны украинских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля украинские боевики обстреливали Ясиноватую в ДНР с РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое жителей получили ранения. Также в городе повреждения получили 16 жилых домов и школа.