Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Американская компания-владелец прав на популярные шрифты Times New Roman и Arial, заблокировала доступ к своей библиотеке для жителей России. Об этом 14 апреля сообщают «Ведомости».

Мелкий шрифт pixabay.com

Как сообщил изданию источник в одной из IT-компаний, библиотека шрифтов принадлежит компании Monotype. Кроме Times New Roman и Arial, которые используются пользователями в России чаще других, компания заблокировала доступ и к принадлежащим ей шрифтам Verdana, Tahoma и Helvetica.

Уточняется, что при попытке зайти на страницу компании с каталогов шрифтов, пользователь видит баннер с сообщением о блокировке доступа к библиотеке. Такое обычно происходит, если владелец сайта устанавливает фильтры, препятствующие ряду пользователей получить доступ к сайту, либо к его разделам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США признали создание Россией альтернативной «вселенной», где США не может навязывать свою политику другим странам и доллар не является ключевой валютой.

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