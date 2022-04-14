Вашингтон, 14 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Американская компания — владелец прав на популярные шрифты Times New Roman и Arial заблокировала доступ к своей библиотеке для жителей России. Об этом 14 апреля сообщают «Ведомости».

pixabay.com Мелкий шрифт

Как сообщил изданию источник в одной из IT-компаний, библиотека шрифтов принадлежит компании Monotype. Кроме Times New Roman и Arial, которые используются пользователями в России чаще других, компания заблокировала доступ и к принадлежащим ей шрифтам Verdana, Tahoma и Helvetica.

Уточняется, что при попытке зайти на страницу компании с каталогов шрифтов пользователь видит баннер с сообщением о блокировке доступа к библиотеке. Такое обычно происходит, если владелец сайта устанавливает фильтры, препятствующие ряду пользователей получить доступ к сайту либо к его разделам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США признали создание Россией альтернативной «вселенной», где США не могут навязывать свою политику другим странам и доллар не является ключевой валютой.