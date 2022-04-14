Хабаровск, 14 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Хабаровский край вошёл в число регионов РФ, которые получат поддержку на реализацию программ развития промышленности. На докапитализацию Фонда развития промышленности региону выделено 80 млн рублей, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе края.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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Субсидии в виде льготных займов пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. По оценкам Фонда развития промышленности Хабаровского края, докапитализация позволит расширить программы кредитования компаний, занимающихся импортозамещением, и привлечь в экономику края до 1 млрд рублей инвестиций.

Предлагается пять различных программ финансирования.

В зависимости от условий конкретной программы софинансирования Фонда, предприятиям Хабаровского края доступны займы от 5 до 100 млн рублей под льготную проектную ставку от 1 до 5%. При этом, несмотря на новые экономические условия, ставки Фонда сохранены на прежнем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Курская область получит более 55 млн рублей на развитие промышленности.