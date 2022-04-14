Чебоксары, 14 апреля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В столице Чувашии выясняют обстоятельства аварии, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает УМВД по городу Чебоксары.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, ДТП произошло в Чебоксарах возле кольца у остановки «Роща». В полиции сообщают, что 13 апреля в 18:29 столкнулись «Лада Гранта» и «Мерседес Е 220».

В результате аварии в медицинское учреждение доставлены годовалая девочка и беременная пассажирка иномарки, а также пассажир отечественного автомобиля.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП произошло в Чувашии 4 апреля в Вурнарском районе: после столкновения двух машин медицинская помощь понадобилась одному водителю и четырём пассажирам.

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