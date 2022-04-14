Посёлок городского типа Суксун, Пермский край, , 07:52 — REGNUM В Пермском крае суд рассмотрел дело о жестокости преподавателя к ученику. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел в школе Суксунского района в ноябре 2020 года. На уроке физкультуры между школьником и педагогом возник конфликт. Подросток отказался выполнять упражнения. Учитель, не соблюдая нормы морали и этики, допустил жестокое обращение с ребенком, причинив ему физическую боль и нравственные страдания.

Преподавателю инкриминировали преступление по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации»). Учителю назначено наказание в виде исправительных работ на срок полтора года с удержанием 5% заработка в доход государства. В законную силу приговор не вступил.