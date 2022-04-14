Гуанчжоу, Китай, 14 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Китайская 300-метровая глубоководная рубашка «Хайцзи-1» была успешно установлена и точно расположена в море на юге Китая, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Глубоководная рубашка «Хайцзи-1» имеет общую высоту 302 метра и вес 30 000 тонн, и это первый случай, когда Китай установил стационарную оболочку на глубине почти 300 метров. Это конструкции, прикрепленные к морскому дну для поддержки морских объектов по добыче нефти и газа. Морская установка помогла рубашке плавно соскользнуть в море с баржи и подняла куртку, чтобы она опустилась на дно с помощью подъемной лодки.

Успешная установка указывает на то, что ключевые технологии и мощности Китая по установке сверхбольших глубоководных стационарных резервуаров достигли уровня мирового класса, что будет способствовать хранению и добыче морской нефти и газа.

15 марта «Хайцзи-1» была погружена на борт баржи-носителя в Чжухае южно-китайскай провинции Гуандун. Она был спроектирована и построена компанией Offshore Oil Engineering Co., Ltd. из Тяньцзиня.