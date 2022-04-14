Донецк, 14 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел донецкого города Ясиноватая. Об этом 14 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 7:20 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. С помощью установки «Град» выпущено десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка.