Гонконг, Китай, , 07:48 — REGNUM Решение ослабить с 21 апреля ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, было принято властями Гонконга на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, заявила гонконгский секретарь по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С указанной даты в этом специальном административном районе Китая возобновится работа спортивных залов, салонов красоты, парков аттракционов, религиозных объектов, кинотеатров, библиотек и музеев. Они смогут принимать посетителей с прививкой от COVID-19 при условии использования не более 50 процентов мест одновременно.

Кроме того, будет продлена продолжительность работы кафе и ресторанов с 18:00 до 22:00, а жителям разрешат собираться группами до четырех человек вместо двух. Зоны отдыха, бассейны, пляжи и бары останутся закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля власти Объединенных Арабских Эмиратов отменили запрет на выезд из страны граждан, невакцинированных от коронавирусной инфекции.

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