Красновишерск, Пермский край, , 07:43 — REGNUM В Красновишерском городском округе Пермского края проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар Pixabay.com

По данным ведомства, в деревне Романиха 12 апреля горел частный дом. Пожар заметили соседи. Местные жители приняли меры к тушению огня. В доме после ликвидации пожара нашли тела матери и сына (1975 и 1951 года рождения).

В настоящее время устанавливается причина пожара и гибели людей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.