Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Ульяновской области осталось на прежнем уровне количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 13 апреля в области лабораторно подтверждено 143 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, 12 апреля.

С начала пандемии в Ульяновской области проведено 2 009 212 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 13 апреля сделано 3189 тестов.

Отметим, что ранее в регион было поставлено 750 доз вакцины от ковида для подростков, а также более 112 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области принято решение сохранить масочный режим: оперштаб продлил его до конца апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область получила новую партию вакцины от ковида для подростков