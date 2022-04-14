Москва, 14 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Чтобы не допустить ядерной войны, Россия должна отстроить себя идеологически, прекратив конфликт между белыми и красными, а также вобрав в новую метаидеологию патриотический либерализм, отринув все антипатриотическое, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Поймите, большая часть моего пафоса очень проста — я не хочу ядерной войны. А это значит, что мы должны быстрее оформить этот новый мир, ибо он будет спасением от ядерной войны. Холодная война есть спасение от горячей. И это есть процесс, на который нам отведено два-три месяца для ее стратегического фундаментального комплексного начала», — заявил Кургинян.

Он отметил, что российские контрактники, которые на Украине пробивают бетонированные укрепления четырехметровой толщины, в ограниченном контингенте проявляют неожиданный героизм, и они уже есть основа для оформления нашей новой идеологии. И если ее не оформить, нас ждет беда.

«А это значит, что нам предстоит эпоха метаидеологическая. Эпоха крупного синтеза существующих политических лингвистик. Я несколько раз с большим удовольствием слышал и зачитывал тексты Патриарха, в которых там что-то говорится не по принципу «безбожный коммунизм», а гораздо глубже. Но нам же давно пора сделать так, чтобы там был построен мост (и я знаю людей в окружении Патриарха, которые хотят, и я не думаю, сам руководитель РПЦ так уж против, он же сказал о метафизической войне). Так давайте создавать самые простые мосты», — продолжил эксперт.

По его словам, необходимо прекратить конфликт белых и красных и понять, что есть некий либеральный патриотизм, и его не нужно отталкивать. Отталкивать же нужно антипатриотизм во всех его видах. А далее, если это осуществить, пойдет большой круг политического идеологического синтеза.