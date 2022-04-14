Кургинян назвал единственный способ спасти Россию от ядерной войны
Москва, 14 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Чтобы не допустить ядерной войны, Россия должна отстроить себя идеологически, прекратив конфликт между белыми и красными, а также вобрав в новую метаидеологию патриотический либерализм, отринув все антипатриотическое, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что российские контрактники, которые на Украине пробивают бетонированные укрепления четырехметровой толщины, в ограниченном контингенте проявляют неожиданный героизм, и они уже есть основа для оформления нашей новой идеологии. И если ее не оформить, нас ждет беда.
По его словам, необходимо прекратить конфликт белых и красных и понять, что есть некий либеральный патриотизм, и его не нужно отталкивать. Отталкивать же нужно антипатриотизм во всех его видах. А далее, если это осуществить, пойдет большой круг политического идеологического синтеза.