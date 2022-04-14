Москва, , 07:41 — REGNUM Майская волна заболеваемости COVID-19, которую прогнозируют специалисты, будет фактически такой же, как волна, вызванная штаммом «Омикрон» — высокая заразность вируса компенсируется лёгкостью протекания болезни. Такое заявление сделал 13 апреля научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медуниверситета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков в интервью РИА Новости.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Измалков пояснил, что частота развития серьёзных осложнений при заболевании COVID-19 существенно снизилась, как и патогенность штаммов коронавируса. По мнению специалиста, это связано с мерами, которые были предприняты на всех предыдущих этапах борьбы с пандемией. По этой причине весенняя волна заболеваемости будет управляема и проявится в довольно лёгкой форме.

Как отметил Измалков, среди населения уже создана иммунная прослойка, во многом благодаря вакцинации, а также переболевшим жителям России, это обстоятельство позволяет перевести коронавирус в ранг сезонных заболеваний.

Специалист полагает, что прививки от коронавируса сл временем войдут в национальный календарь прививок, а само заболевание станет таким же рутинным, как грипп. Эксперт напомнил про меры предосторожности, которые рекомендовано соблюдать всегда, такие, как масочный режим и личная гигиена.

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