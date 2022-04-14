Вашингтон, , 07:41 — REGNUM США добиваются рассмотрения в Совете Безопасности ООН введения против КНДР новых санкций из-за проведённых в марте ракетных запусков. Об этом со ссылкой на американский проект резолюции 13 апреля сообщает агентство Reuters.

Хвасон-15 Скриншот страницы tvzvezda.ru

По его данным, проект резолюции, в числе прочего предполагающий сокращение вдвое экспорта нефти в Северную Корею, на днях был распространён среди 15 стран — членов Совбеза. Соединённые Штаты также предлагают запретить поставки в КНДР табачных изделий и ввести санкции против хакерской группировки Lazarus, предположительно связанной с северокорейскими властями.

Напомним, в конце марта КНДР объявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Хвасон-17».

Как сообщало ИА REGNUM, США утверждают, что Пхеньян под видом мирной космической программы проводит испытания технологий, предназначенных для баллистических ракет.

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