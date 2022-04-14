Пермь, 14 апреля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Пермском крае в первом квартале 2022 года жители часто жаловались на розничную торговлю. Из 1248 обращений 38,6% связаны с претензиями на нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Еще 17,1% обращений приходится на жилищно-коммунальные услуги; 10,7% — медицинские услуги; 7,4% — услуги на финансовом рынке; 6,7% — услуги связи; 5% — транспортные услуги; 4% — бытовое обслуживание населения.

Жалобы повлекли внеплановые проверки. По их итогам возбудили 154 административных дела. Наложено штрафов на общую сумму свыше 2,9 млн рублей.

Кроме того, для защиты прав потребителей надзорное ведомство подало в суд 13 исковых заявлений. Все они удовлетворены. В судебном порядке Роспотребнадзор дал 32 заключения по ряду дел, из которых 14 рассмотрены.

В пользу потребителей суды присудили в общей сложности свыше 5 млн рублей, из них 116 тыс. рублей — это компенсация морального вреда.