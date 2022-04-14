Владивосток, 14 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В филиалах Владивостокского базового медицинского колледжа завершают обучение 234 специалиста. В новом учебном году будет 1100 студентов, в том числе более 250 первокурсников. Для повышения качества образования расширяется материально-техническая база учебного заведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Так, в медицинском колледже для обучения студентов установили современное интерактивное оборудование — анатомический стол «Пирогов» за счет краевого бюджета.

«Интерактивный анатомический стол «Пирогов» с программным обеспечением является симуляционной системой визуализации анатомии тела человека. Он рекомендуется для преподавания студентам по курсам «анатомия и физиология человека», «основы патологии», — пояснила руководитель Владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова, добавив, что симуляционные кабинеты и инновационные технологии повышают качество обучения.

Ожидается и поставка в колледж ещё одного уникального комплекса — многофункционального робота-симулятора пациента с системой мониторинга основных жизненных показателей.

С начала года каждое медицинское учреждение Приморья реализует программу повышения кадрового потенциала, в рамках которой главные врачи проводят встречи с учащимися, рассказывают о преимуществах работы, формируют резерв. Так решается одна из главных задач по кадровому обеспечению сферы нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил министерству здравоохранения проанализировать, сколько выпускников трудоустраивается в государственные больницы, и проработать дополнительные меры поддержки молодых специалистов.