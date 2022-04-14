Донецк, 14 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 14 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 7:15 с украинских позиций в городе Авдеевка работала артиллерия. По Куйбышевскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинский район Донецка был обстрелян украинскими силовиками 13 апреля.