Каракас, 14 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Грузовик столкнулся с несколькими легковыми автомобилями в районе столицы Венесуэлы Каракаса, сообщает газета El Nacional.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушками. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших уже доставили в больницу.

Отмечается, что из-за дорожной аварии движение по автомагистрали оказалось перекрытым. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля туристический автобус врезался в пикап на автодороге в Египте. В результате дорожной аварии погибли десять человек, еще 15 получили различные травмы.