Красноярск, , 07:31 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах по развитию красноярской Арктики. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

13 апреля Усс принял участие в совещании по вопросу развития Арктической зоны России под председательством Владимира Путина. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

По словам губернатора, Красноярский край – крупнейший регион РФ, охватывающий северные территории. Площадь красноярской Арктической зоны – более 1 млн кв. км. Это 46,3% от всей территории края и 23% от всей Арктической зоны России. Край входит в десятку регионов по объёму привлекаемых инвестиций. Их существенная доля приходится на проекты красноярской Арктики.

На Таймыре реализуется инвестиционный проект «Восток Ойл». По информации краевых властей, он «позволит краю выйти на беспрецедентные объёмы нефтедобычи и стать важнейшей нефтегазовой провинцией не только России, но и всего мира», внести большой вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути.

Что касается металлургии, компания «Медвежий ручей» реализует в Норильском промышленном районе комплексный проект «Южный кластер». Он направлен на увеличение добывающих и перерабатывающих мощностей.

В регионе в целом реализуется режим Арктической зоны РФ. В её состав вошли уже 11 резидентов, работающих в сферах услуг, туризма, горнорудной промышленности. На этапе подготовки документов находится ещё 21 инвестор.

Усс напомнил, что в крае в 2020 году ввели специальный налоговый режим (РИП). Он способствует реализации инвестпроектов. Для компаний, включенных в реестр участников РИП, установили пониженные ставки по налогу на прибыль организаций.

Региональные налоговые преференции действуют для малого и среднего бизнеса, работающего в Арктической зоне региона.

В крае установлена льготная ставка по налогу на имущество организаций в размере 0,1% для участников нацпроекта «Экология». «Норникель» в рамках нацпроекта реализует «Серный проект». Цель – сокращение выбросов диоксида серы на 45% к 2023 году, на 90% — к 2025 году.

В Красноярском крае действует программа социально-экономического развития города Норильска до 2035 года. Работа уже ведётся.

Глава региона рассказал Путину о возможности строительства небольшого порта ниже по течению Енисея. Это позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и перенаправить часть потоков через Енисей на Северный морской путь.

Усс отметил, что Арктическая зона для Красноярского края – очень перспективная территория.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 13 апреля Владимир Путин заявил о том, что в Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности России.

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