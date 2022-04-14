Нерюнгринский район, Якутия, 14 апреля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Шахта «Денисовская», принадлежащая компании «Колмар», пока не возобновила работу после землетрясения. Предполагается, что её приведут в безопасное состояние в мае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе правительства республики.

Вагоны с углем

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Пока этого не произошло, топливо для Нерюнгринской ГРЭС поставляет компания «Якутуголь», а ФАС намерено регулировать тарифы на услугу отопления, чтобы не допустить их роста.

На ГРЭС создан запас в 108 тыс. тонн угля при суточной потребности в 3,5 тыс. тонн. За апрель количество угля увеличено на 78 тыс. тонн.

«Благодаря своевременной отгрузке со стороны «Якутугля», текущая ситуация остаётся стабильной. Также с целью поддержания безопасного режима работы НГРЭС был разбронирован запас Госрезерва в объёме 49 тыс. тонн», — подчеркнули в правительстве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, на шахте «Денисовская» в марте была приостановлена добыча угля из-за двух землетрясений. Изначально предполагалось, что добычу полезных ископаемых возобновят в апреле, но затем этот срок был сдвинут.