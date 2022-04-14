Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:27 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 9 мая состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава города Владислав Пинаев подчеркнул на специальном совещании, что в 2022 году День Победы пройдёт в допанджемийном формате. Планируется полноценный парад с прохождением расчётов и военной техники. Всего пройдут 11 расчётов. Затем под песню «Летят журавли» состоится шествие «Бессмертного полка».

Окончательная программа мероприятий будет утверждена после 20 апреля, добавили в мэрии. Как сообщало РЕ, с июля 2020 года Нижний Тагил имеет почётное звание «Город трудовой доблести».