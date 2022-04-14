Россия начала Великую Отечественную спецоперацию на Украине — Кургинян
Москва, 14 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Настало время назвать то, что мы делаем на Украине, «Великой Отечественной спецоперацией» и проработать, наконец, язык, без которого мы не одолеем врага и не спасем Россию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».
Запад через Украину оголил свой внутренний оскал и снял маску. Он не уступит гегемонию иначе как чем через крупное военное столкновение. На смену отживающим свое как бы еще не до конца звериным лидерам вроде президента США Джо Байдена очень скоро придут куда более свирепые люди из Северного командования войск США или из других мест, и тогда процессы закрутятся еще серьезнее, отметил политолог.
Поэтому, обществу как воздух необходимо проснуться, чтобы Россия и оказалась спасена, и обрела, наконец, благое содержание, которое в ней есть всегда, и она без него не может даже в самом падшем состоянии, словно София – Премудрость Божия. И избавиться от этого она не может, даже если захочет.
По его словам, идеология и есть часть этого процесса. Если мы разберемся с метафизикой, аксиологией, онтологией, антропологией, то и с идеологией разберемся.