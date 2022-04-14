Москва, 14 апреля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Настало время назвать то, что мы делаем на Украине, «Великой Отечественной спецоперацией» и проработать, наконец, язык, без которого мы не одолеем врага и не спасем Россию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Запад через Украину оголил свой внутренний оскал и снял маску. Он не уступит гегемонию иначе как чем через крупное военное столкновение. На смену отживающим свое как бы еще не до конца звериным лидерам вроде президента США Джо Байдена очень скоро придут куда более свирепые люди из Северного командования войск США или из других мест, и тогда процессы закрутятся еще серьезнее, отметил политолог.

«Это новый этап, это гигантская турбулентность, это вовлечение в гигантские процессы. Люди, ну давайте теперь думать, что это за мир, и как в нем жить. Называйте это идеологией, или нет… Назовите это политической лингвистикой, назовите это метафизикой, назовите это чем угодно. Патриарх, а не я, сказал, что это метафизическая война. Так давайте используем термин «Великая Отечественная спецоперация». Потому что на самом деле же уже этим пахнет. Гарью пахнет всерьез внутриполитической и другой», — заявил Кургинян.

Поэтому, обществу как воздух необходимо проснуться, чтобы Россия и оказалась спасена, и обрела, наконец, благое содержание, которое в ней есть всегда, и она без него не может даже в самом падшем состоянии, словно София – Премудрость Божия. И избавиться от этого она не может, даже если захочет.

«Вернуться туда очень легко, но для этого надо по-настоящему захотеть этого, и отказаться от всего, что было, перестать разговаривать в той лингвистике, которая казалась оптимальной в предыдущий период, и начать жить по-новому. Это можно, это нужно и это спасительно», — продолжил он.

По его словам, идеология и есть часть этого процесса. Если мы разберемся с метафизикой, аксиологией, онтологией, антропологией, то и с идеологией разберемся.