Пермь, 14 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. На ремонт дорог в Пермском крае в 2022 году потратят рекордный объем денег. Из дорожного фонда направят около 27 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

До конца года планируется реконструировать более 13 км автодорог. Ремонту подвергнут свыше 660 км дорожного полотна.

В этом же году впервые в регионе начнется реализация программы «Мосты и путепроводы». Объем финансирования составляет 704,4 млн рублей. На эти средства реализуют 12 проектов. Все объекты уже законтрактованы.