Кабул, 14 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Ограничения на снятие гражданами заработной платы со своих банковских счетов в Афганистане отменены Центральным банком республики, 13 апреля передал телеканал Ariana News со ссылкой на официального представителя финансового регулятора Сабира Моманда.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Лимиты действовали с августа 2021 года, когда всласть в стране захватили представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Моманда, банки будут обязаны выдавать средства без задержек по запросу физических лиц.

Ранее заместитель премьер-министра во временном правительстве Афганистана Абдул Гани Барадар призвал Центробанк отменить ограничения на снятие зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столовая Центрального банка Афганистана стала молитвенным залом.