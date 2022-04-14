Новосибирск, , 07:16 — REGNUM В Новосибирске памятник маршалу авиации Александру Покрышкину установили на новом месте. Теперь монумент стоит в центре транспортного кольца на площади Карла Маркса, сообщили в мэрии города.

Новосибирск. ул. Покрышкина Анна Алябьева © ИА REGNUM

Напомним, инициатором переноса памятника стала администрация муниципалитета. В начале марта ветеранские и общественные организации города поддержали идею.

Ранее и сообщало, что в Новосибирске с площади Карла Маркса убрали памятник маршалу авиации Александру Покрышкину, который стоял возле так и недостроенного дома культуры «Сибсельмаш» с 2005 года.

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