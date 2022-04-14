Хабаровск, , 07:28 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев уделяет особое внимание ведущим авиапредприятиям региона, которые следуют курсу максимального импортозамещения.

Авиазавод в Хабаровском крае Телеграм-канал губернатора Михаила Дегтярева

«Филиал «Региональные самолеты «ПАО «Корпорация «Иркут» выпускает Суперджеты-100, а с 2018 года разрабатывает новую версию. В новом лайнере 97% иностранных компонентов заменим на отечественные. Первый опытный SSJ-New должен взлететь и приступить к испытаниям через год.

Несмотря на ограничения поставок импортного оборудования для SSJ-100, работа предприятия не останавливается. Имеющийся задел позволит продолжать выпуск до конца 2022 года.⠀

А мощности филиала компании «Сухой» направлены и на исполнение гособоронзаказа по изготовлению 76 самолётов Су-57 и 26 единиц Су-35С. Замечу — КнААЗ уже четыре года под санкциями. На производство существенного влияния они не оказали. Более того, авиазавод не зависит от импортного инструмента. Здесь работает предприятие — лидер в России по разработке и выпуску твердосплавного инструмента для обработки авиационно-космических материалов», — сообщил в телеграм-канале Михаил Дегтярев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ни одна из компаний с иностранным участием, а таких на Сахалине на 1 января 2022 года зарегистрировано 378, не уведомляла официально о своём выходе из проектов.