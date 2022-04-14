Москва, , 07:15 — REGNUM Арбитраж Москвы 26 мая 2022 года начнёт рассматривать крупный валютный иск банка «Траст», подконтрольного Центробанку России, к кипрской фирме «Seneal International Agency Ltd», которую ранее называли крупным акционером нефтедобывающей компании Exillon Energy. В деле речь идёт о взыскании крупных долгов по договорам, заключённым в 2013 и 2016 годах, передаёт ИА REGNUM.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск был подан в конце марта 2022 года и принят судьей Новиковым. В деле речь идёт «о взыскании суммы основного долга по договору №5875-13/КЛ от 27.12.2013 г. в размере 16 705 920,54 доллара США, по договору №5874-13/КЛ от 27.12.2013 г. в размере 26 134 702,39 доллара США, по договору №4713-16/НКЛ от 26.12.2016 г. в размере 33 938 322,85 евро». Третьими лицами в спор пригласили ОАО «Научно-производственный центр «НИИЭС», ООО «Ратон» и АО «УПК Мосавтотранс».

Заявление о введении обеспечительных мер суд пока оставил без движения. Истец настаивает на наложении ареста на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ответчику и находящиеся у него или других лиц, до вступления в законную силу решения по делу.

Напомним, несколько лет назад российские СМИ называли кипрский офшор владельцем 29,9% акций Exillon Energy, а сам офшор аффилированным с бизнесменом Алексеем Хотиным. Последний был мажоритарием банка «Югра» и проходил фигурантом уголовного дела.