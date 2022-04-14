Тегеран, , 07:36 — REGNUM С 2021 года иранский флот экспортировал в Китай нефти на сумму не 22 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 апреля.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Mehr News, только за первые три месяца 2022 года Иран поставлял в Китай в среднем 829 260 баррелей нефти в день. С момента вступления в должность американского президента Джо Байдена в Пекин поступило в общей сложности337 882 520 баррелей нефти стоимостью 22 миллиарда долларов.

Когда 13-е правительство при президенте Раиси пришло к власти и, несмотря на отсутствие изменений в условиях санкций, введенных против Ирана, экспорт нефти увеличился более чем на 40%.

Увеличение экспорта нефти привело к увеличению нефтяных доходов. Как заявил министр нефти Джавад Овджи, рост экспорта помог министерству нефти влить больше финансовых ресурсов в бюджет правительства.