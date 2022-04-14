Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. С 2021 года иранский флот экспортировал в Китай нефти на сумму не 22 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

По данным Mehr News, только за первые три месяца 2022 года Иран поставлял в Китай в среднем 829 260 баррелей нефти в день. С момента вступления в должность американского президента Джо Байдена в Пекин поступило в общей сложности337 882 520 баррелей нефти стоимостью 22 миллиарда долларов.

Когда 13-е правительство при президенте Раиси пришло к власти и, несмотря на отсутствие изменений в условиях санкций, введенных против Ирана, экспорт нефти увеличился более чем на 40%.

Увеличение экспорта нефти привело к увеличению нефтяных доходов. Как заявил министр нефти Джавад Овджи, рост экспорта помог министерству нефти влить больше финансовых ресурсов в бюджет правительства.