Куала-Лумпур, 14 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки подтвердили 10 052 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его данным, 10 031 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Таким образом, общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 352 611. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 363 человека.

В настоящее время на малайзийской территории числится 120 592 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 161 пациент находится в отделениях реанимации, из них 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 14 апреля в Малайзии уже 48,8% жителей прошли курс ревакцинации против COVID-19.