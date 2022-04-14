Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. 13 апреля представители Исламской Республики Иран и Ирака подчеркнули значимость отказа от виз для поездок по суше на общих границах для граждан обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Izzedine Иран и Ирак на карте мира

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел совместную пресс-конференцию с находящимся с визитом в Тегеране министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.Перед пресс-конференцией министры иностранных дел двух стран на встрече обсудили двусторонние связи и последние события в регионе.

«Важность отмены виз между двумя странами по суше была одной из тем, обсуждавшихся между иранской и иракской делегациями», — заявил Амир Абдоллахиан, отметив, что есть надежда, что граждане двух стран расширят свое сотрудничество в ближайшем будущем.

«Индустрия туризма между двумя странами может сыграть очень важную роль в дальнейшем развитии отношений», — подчеркнул иранский дипломат.

Он также сообщил, что объем торговых операций между Ираном и Ираком резко увеличился за последние семь месяцев с тех пор, как к власти пришло 13-е правительство при президенте Ибрагиме Раиси.