Главы МИД Ирана и Ирака настаивают на безвизовых поездках между странами
Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. 13 апреля представители Исламской Республики Иран и Ирака подчеркнули значимость отказа от виз для поездок по суше на общих границах для граждан обеих стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел совместную пресс-конференцию с находящимся с визитом в Тегеране министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.Перед пресс-конференцией министры иностранных дел двух стран на встрече обсудили двусторонние связи и последние события в регионе.
«Важность отмены виз между двумя странами по суше была одной из тем, обсуждавшихся между иранской и иракской делегациями», — заявил Амир Абдоллахиан, отметив, что есть надежда, что граждане двух стран расширят свое сотрудничество в ближайшем будущем.
«Индустрия туризма между двумя странами может сыграть очень важную роль в дальнейшем развитии отношений», — подчеркнул иранский дипломат.
Он также сообщил, что объем торговых операций между Ираном и Ираком резко увеличился за последние семь месяцев с тех пор, как к власти пришло 13-е правительство при президенте Ибрагиме Раиси.