Президент России Владимир Путин 14 апреля проводит совещание о текущей ситуации в нефтегазовой сфере. Планируется заслушать профильный доклад вице-премьера правительства России Александра Новака и ряд других выступлений — в закрытом режиме.

Напомним, 1 апреля чтобы приобрести российский природный газ недружественные страны должны открыть рублевые счета в российских банках. Поясняя схему расчётов, глава государства заметил: «Нам никто ничего бесплатно не продаёт. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью».

Накануне, 13 апреля, в входе видеоконференции по вопросам развития Арктической зоны России, Владимир Путин сказал, что Россия сможет увеличить потребление нефти, газа, угля на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку, а также нарастить поставки в другие регионы мира, там, где они действительно нужны.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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