Президент назвал важным налаживание контактов с предсказуемыми партнёрами, которые "верны своему слову и дорожат деловой репутацией".
Путин призвал переориентировать с Запада экспорт энергоносителей
Экспорт российских энергоносителей на Запад будет сокращаться в обозримой перспективе, требуется переориентация на другие рынки. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 14 апреля на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
«Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока», — сказал Путин.
Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для ЕС
На сегодняшний день разумная замена российского газа для Европы отсутствует. Об этом 14 апреля на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в экспортных вопросах.
Путин рассказал о самой острой проблеме ТЭК России
На сегодняшний день самой острой проблемой для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является нарушение логистики экспортных поставок из-за действий недружественных стран. Об этом 14 апреля заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в нефтегазовом секторе страны.
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Слово предоставлено Александру Новаку.
Особого внимания требуют вопросы импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа – Путин.
Россия будет развивать глубокую переработку нефти и газа, она уже серьёзно продвинулась в этом направлении – Путин.
Путин говорит о ключевых стратегических задачах, стоящих перед Россией.
Появился замечательный повод прикрыть свои просчеты по зелёной энергетике и свалить все на Россию – Путин.
Несмотря на очевидные вещи, европейские компании постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок – Путин.
Так называемые партнёры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов – Путин.
Энергетические компании – ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя наилучшим образом – Путин.
Мы будем налаживать устойчивые связи с предсказуемыми партнёрами – Путин.
Мы будем постепенно отходить от расчётов в долларах и евро – Путин.