Москва, 14 апреля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Жители столичного региона с 20 апреля могут рассчитывать на потепление до 15 °C и менее дождливую погоду. Об этом 14 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка летней веранды на Арбате. Весенняя Москва

По его словам, даже в лесах области к этому времени должен полностью растаять снег.

цитирует Вильфанда ТАСС «По предварительным расчётам, на стыке конца второй и начала третьей декады будет повышение температуры до +15 °C. Облачность останется, но её станет меньше, как и осадков».

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 14 апреля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. В ночь на 15 апреля возможны заморозки.