Тегеран, , 07:38 — REGNUM 13 апреля Фуад Хусейн, министр иностранных дел Ирака, чья страна выступила посредником в переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, заявил, что переговоры будут в ближайшее время продолжены. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Тегеран и Эр-Рияд разорвали дипломатические отношения в 2016 году после казни Эр-Риядом видного шиитского священнослужителя шейха Нимра Бакира аль-Нимра. Обе стороны также находятся в ссоре из-за войны в Йемене.

Позднее страны начали переговоры, направленные на ослабление напряженности, в апреле 2020 года и к настоящему времени провели четыре раунда таких переговоров, прежде чем Иран приостановил их в середине марта текущего года.

Иракский дипломат заявил, что до сих пор раунды переговоров проводились при сотрудничестве представителей органов безопасности Ирана и Саудовской Аравии, а также министерства иностранных дел Ирана.

Представитель Ирака сделал эти комментарии во время совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом в Тегеране.