Челябинск, 14 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Жители Челябинской области отдали мошенникам ещё более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Житель Кыштыма отдал неизвестным 816 тыс. рублей. По их указанию он взял кредит на эту сумму. А житель Еткульского района перевёл лжеброкерам 447 тыс. рублей под обещания высокой прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом спецоперации России на Украине число случаев подобного мошенничества резко снизилось.