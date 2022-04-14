Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. 13 апреля юрист из посольства Ирана в Багдаде Амджад Мохаммад Хосейн аль-Мусави пережил покушение. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Аббас Ахмиди, консул Ирана в столице Ирака, подтвердил это, заявив, что покушение на иранского представителя было совершено вооруженными людьми в городе Аль-Каимия в полдень.

«Он остался невредим, но его личному автомобилю был причинен существенный ущерб», — отметил Ахмиди.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение, которое произошло в то время, когда министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн находится с официальным визитом в Тегеране.

Эксперты считают, что данное нападение является попыткой оказать мощное давление на иракское правительство с целью создать напряженность в отношениях между двумя странами.