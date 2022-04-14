Пекин, 14 апреля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа китайские власти выявили 29 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым рекордным показателем с начала пандемии. Об этом сказано в опубликованном 14 апреля сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

Из общего числа заразившихся, 29 391 человек являются бессимптомными носителями инфекции, из них 73 человека прибыли из-за границы, остальные заразились внутри страны. Выраженные симптомы заболевания COVID-19, такие как кашель, повышенная температура и общее недомогание, были выявлены у 3020 пациентов, из них 21 человек прибыл из зарубежной поездки, остальные заразились внутри страны.

Самый крупный очаг заболевания выявлен в Шанхае, где зарегистрировано 2573 случая заражения, бессимптомных носителей здесь обнаружено 25 146 человек, и в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР, где подтверждено 325 случаев заражения, бессимптомных случаев здесь 674.

С начала пандемии в Китае выявлено 171,3 тыс. официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, без учёта бессимптомных носителей инфекции. Число летальных исходов составило 4 638 случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном рекорде по числу заражений коронавирусом, выявленном в Китае.