Тегеран, 14 апреля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. 13 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан объявил о достижении первоначального соглашения об освобождении иранских активов, которые остаются заблокированными в иностранном банке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Он отметил, что переговоры по реализации соглашения были проведены в Тегеране с иностранной делегацией. Однако он не упомянул, из какой страны прибыла делегация. Однако Амир Абдоллахиан сообщил, что делегация провела переговоры с официальными лицами Центрального банка Ирана, а также министрами экономики и иностранных дел.

«Обе стороны достигли соглашения о том, как и когда отправлять замороженные средства», — заявил журналистам высокопоставленный иранский дипломат на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Тегеране.

Оба министра встретились ранее для проведения переговоров, которые касались двусторонних отношений и региональных проблем.