Тегеран, , 09:59 — REGNUM 13 апреля правительство Ирана согласилось предоставить визы зрителям чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре для посещения Исламской Республики, заявил представитель исполнительной власти. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Али Бахадори Яхроми написал в твиттере, что кабинет президента Ибрагима Раиси согласился предоставить зрителям чемпионата мира по футболу 2022 года, желающим посетить Иран, бесплатную визу.

По его словам, принятие этого закона могло бы побудить туристов, которые едут в Катар на матчи чемпионата мира, посетить Иран, что приведёт к процветанию туризма в Исламской Республике.

Ранее администрация Исламской Республики рассмотрела возможность отмены визовых требований для зрителей, путешествующих между Катаром и Ираном во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

Министр культурного наследия, ремесел и туризма Эззатолла Заргами заявил, что окончательное решение о временной отмене визы на чемпионат мира в Катаре будет принято на заседании кабинета министров во главе с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.