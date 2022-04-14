Магадан, 14 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Магадане продолжается реализация национального проекта «Культура» — в октябре откроют ещё две модельные библиотеки: на базе городской библиотеки им. Олега Куваева и филиала №4 им. Альберта Мифтахутдинова. Их выбрали по результатам конкурсного отбора в Министерстве культуры Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Магадана Библиотека по нацпроекту в Магадане

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Реализация проекта включает в себя несколько этапов.

«Согласно дорожной карте проекта, необходимо было своевременно провести все конкурсные процедуры для определения поставщиков, заключить договоры. Работы начались по графику», — пояснила руководитель Центральной библиотечной системы Татьяна Подоматько.

В помещениях библиотек обновят стены, напольное покрытие. Приведут в порядок входные группы, туалетные комнаты.

Также в рамках нацпроекта планируется замена мебели и оборудования, пополнение книжного фонда. Новые технические средства уже начали поступать — доставили акустическую аппаратуру, которая позволит коллективам проводить мероприятия на новом качественном уровне. Также здесь обновят оргтехнику, установят мощные компьютеры. Появится и новая специализированная мебель. Её уже изготавливает поставщик по индивидуальным размерам.

Коллективы библиотек провели большую подготовительную работу. На время ремонта книжный фонд разместили на временное хранение. Это очень трудоемкий процесс.

«Все книги сложили и упаковали в соответствии с библиотечно-библиографической расстановкой. Каждую партию промаркировали. С нетерпением ждём завершения ремонта, поступления мебели. Нам повезло, подрядчик работает быстро и аккуратно», — рассказала заведующая филиалом №4 Любовь Стоянова.

Специалисты отмечают, что обновленный книжный фонд будет формироваться с учетом интересов жителей.

«Наша главная задача сделать так, чтобы библиотека стала местом притяжения. Чтобы магаданцам здесь было интересно и комфортно. Современная библиотека, это не просто место, где можно взять почитать книгу. Здесь проходит множество различных встреч, мероприятий, мастер-классов для разных категорий населения с разными интересами и потребностями. Все они должны быть качественно организованы, соответствовать всем современным стандартам», — резюмировала Татьяна Подоматько.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии будут переоборудованы в модельные две библиотеки. Большая часть финансирования на эти работы выделена по нацпроекту «Культура».