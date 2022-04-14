Якутск, , 07:09 — REGNUM Месторождения алмазов в Якутии намерена осваивать компания «АЛМАР — алмазы Арктики». Предприятие получило статус резидента Арктической зоны РФ, сообщил 14 апреля телеграм-канал «Якутия 2100».

Алмаз James St. John

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В организацию добычи алмазов в республике компания намерена вложить около 1,7 млрд рублей, что делает её крупным инвестором. В течение 2022 года «АЛМАР» будет заниматься разведкой малых и средних месторождений Оленёкского и Булунского районов. Начало добычи полезных ископаемых запланировано на 2024 год.

Предполагается, что компания будет приносить в бюджет Якутии около 1,5 млрд налоговых доходов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, алмазодобывающая компания Якутии АЛРОСА в начале апреля попала под санкции. Вся её собственность блокируется, в США запрещается осуществлять операции с алмазодобытчиком республики.