Тегеран, , 08:17 — REGNUM 13 апреля бывший посол Ирана в Азербайджанской Республике восхитился иранской командой на переговорах в Вене по отмене санкций и заявил, что бдительность делегации Ирана и соблюдение красных линий бросили вызов США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью агентству IRNA Мохсен Пакейн заявил, что иранская переговорная команда состоит из верных, опытных и заслуживающих доверия людей, которых уважают все структуры иранского правительства.

«Они соблюдают красные линии, объявленные Верховным лидером Исламской революции (аятоллой Сейедом Али Хаменеи), в качестве принципиальной политики Исламской Республики», — отметил Пакейн, подчеркнув, что команде доверяют, а их бдительность наряду с соблюдением красных линий бросает вызов США на переговорах.

Иран и P4+1 при косвенном участии США уже более года ведут переговоры в австрийской столице об отмене санкций США против Ирана, но переговоры зашли в тупик, поскольку США до сих пор не приняли требования Ирана.

Бывший посол призвал предоставить переговорной группе возможность, довериться им и помочь им выполнить трудную задачу без каких-либо махинаций, которые могли бы подорвать работу дипломатов.

Он также обвинил США в нынешней остановке переговоров, заявив, что Вашингтон необоснованно вышел из международной сделки, одобренной Советом Безопасности ООН, при этом Вашингтон не только отказался выполнять свои обязательства, но и ввёл новые санкции.