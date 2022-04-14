Тегеран, , 08:45 — REGNUM 13 апреля Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) повысила официальную цену на различные виды сырой нефти для экспорта в азиатские государства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно отчету, NIOC установила цены на легкую и тяжелую нефть на апрель на уровне 9,20 и 7,95 доллара соответственно.

Средняя цена сырой нефти из Омана/ОАЭ считается базовой ценой на сырую нефть в Западной Азии.

Иран установил цены на легкую сырую нефть на северо-западном европейском рынке выше, чем на нефть марки Brent, а на тяжелую и форузанскую сырую нефть — немногим ниже стоимости марки Brent.

Ранее иранская компания Aramco также объявила об официальном повышении цен на легкую сырую нефть для азиатских потребителей в мае.