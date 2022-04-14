Новосибирск, , 06:57 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о хищении средств участников долевого строительства. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Долевое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что оно было возбуждено в отношении бывших руководителей «Базис-Строй» и «АльянсРегионСтрой». В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в мошенничестве и причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

Установлено, что они привлекали средства граждан под видом договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в селе Верх-Тула, но обязательства не исполнили, а деньги частично потратили на создание видимости активного строительства жилых домов, остальной частью распорядились по своему усмотрению. Пострадавшими признаны 182 человека, ущерб составил более 157 млн рублей.

Вину обвиняемые не признали. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество наложен арест стоимостью 29 млн рублей. Дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд.